Ускоритель типа циклатрон уже готов: вскоре можно будет диагностировать пациентов

Используя циклатрон, созданный в Армении, специалисты в скором времени смогут принять первых пациентов. Циклатрон дает возможность с высокой точностью диагностировать онкологические заболевания. Ускоритель был запущен около года назад, однако для приема пациентов нужно было пройти еще несколько этапов.

На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс дректор Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна Ани Апраамян отметила, что программы, связанные с ускорителем, были немного отложены. Планировалось, что уже с начала апреля этого года они смогут принять первых больных, однако программы, вследствие эпидемии, изменились. Сейчас мы готовимся, чтобы примерно через месяц принять первых больных”, - сказала Ани Апраамян.

Директор лаборатории отметила, что это для Армении очень важная программа, она давно должна была быть реализована. Ускоритель производит изотопы, которые, пройдя через несколько этапов, становятся веществом, пригодным для введения пациенту. Эта инъекция необходима для прохождения обследования “Петскан”. Благодаря этому новому устройству гражданам уже не придется ездить в другие страны для прохождения этого исследования. Его можно будет провести в Армении и диагностировать с высокой точностью.

Ани Апраамян заметила, что в деле запуска циклатрона большой вклад внесли молодые инженеры Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна.