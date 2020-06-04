Фонд “Круглый стол” и ОО “Алеппо” содействуют студентам армянских вузов

Патриотическая благотворительная организация “Алеппо” (НПО “Алеппо”) в рамках программы “Светлое будущее молодежи”, финансируемой Благотворительным фондом Всемирного межцерковного круглого стола (ARCS) предоставила стипендии 46 студентам, обучающимся в армянских университетах.

Как сообщает Арменпресс, в 2020 году 102 студента подали заявки на открытый конкурс программы “Светлое будущее молодежи”, объявленный в феврале 2010 года, 69 из которых возместят плату за обучение за весенний семестр. Отбор среди подавших заявки состоялся при участии исполнительного директора ОО “Алеппо” Саркиса Палхеана, координатора программы Аракс Мартиросян, директора Фонда “Круглый стол” Карена Назаряна ВСЦ, руководителя программы Рубины Деврикян и координатора образовательных программ Фонда “Мой шаг” Армена Нерсесяна.

В связи с эпидемией COVID-19 комиссия обсуждение провела в онлайн режиме. Детально изучены документы, представленные каждым абитуриентом, с учетом критериев, утвержденных программой предоставления стипендий, а именно: высокая академическая успеваемость, общественная активность и социальные нужды. Стипендиаты являются гражданами Армении, Сирии, Ирака, Ирана и Ливана.

Программа “Светлое будущее молодежи” стартовала в 2020 году, 1 февраля при содействии Армянского благотворительного фонда “Круглый стол” ВСЦ. Цель программы - развитие возможностей сирийских, иракских армян и других беженцев, а также местной молодежи, предоставление студенческих стипендий и обеспечение трудового опыта посредством профессиональной практики.