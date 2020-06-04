Главный тренер “Арарата” не сможет продолжать работу с командой
12:43, 4 Июнь, 2020
Главный тренер “Арарата” Игорь Коливанов и его помощник Виктор Лосев покинули клуб.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Игорь Коливанов по семейным обстоятельствам не сможет вернуться в Армению и продолжить работу, эпидемия коронавируса еще более осложнила его возвращение в Армению.
Ранее стало известно, что по той же причине испанский тренер “Лори” не продолжит работу в ванадзорском клубе.
Подготовила Варвара Айрапетян
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