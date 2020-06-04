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Главный тренер “Арарата” не сможет продолжать работу с командой

Главный тренер “Арарата” не сможет продолжать работу с командой

Главный тренер “Арарата” Игорь Коливанов и его помощник Виктор Лосев покинули клуб.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игорь Коливанов по семейным обстоятельствам не сможет вернуться в Армению и продолжить работу, эпидемия коронавируса еще более осложнила его возвращение в Армению.

Ранее стало известно, что по той же причине испанский тренер “Лори” не продолжит работу в ванадзорском клубе.

Подготовила Варвара Айрапетян


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