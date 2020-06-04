Губернатору Гегаркуника представлены программы развития приграничных населенных пунктов области

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян провел дистанционную беседу с руководителем программы ПРООН “Стабильные общины” Арманом Валесяном.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, в ходе беседы глава программы представил на одобрение губернатора список программ, намеченных для социально-экономического развития приграничных населенных пунктов Гегаркуникской области в рамках программы “Стабильные общины”, которые должны быть реализованы в результате сотрудничества община - областная администрация - международная организация. Для нас очень важно, чтобы перед реализацией какой-либо программы в населенных пунктах близ границы Гегаркуникской области мы обязательно имели и мнение губернатора. Мы также придаем важность тому обстоятельству, что областная администрация будет помогать нам в вопросе выявления проблем и их более эффективного решения”, - отметил руководитель программы.

По словам Армана Валесяна, первая программа касается работ по весеннему севу на землях, выделенных муниципалитетами близ границы. По словам руководителя программы, на землях приграничных общин области засеяно около 45 тонн элитных и супер элитных семян ячменя и картофеля, полученный урожай будет храниться в общине Чамбарак с целью создания продовольственной базы. Для развития сельского хозяйства осенью, в рамках программы, в области будут осуществлены работы по осеннему севу.

Программа софинансирования, направленная на стимулирование предпринимательства связана с производством продуктов питания. “В случае умных и интересных идей в этом направлении, мы готовы софинансировать 70% программы суммой до 20 000 долларов. Мы готовы также поддержать и 70% доли бенефициаров “умных ферм”, строящихся на территории в 280 квадратных метров”, - заверил Арман Валесян.

Следующие предложения программы ПРООН “Стабильные общины” касаются содействия ремонтным работам школьных столовых области и создания электронной коммерческой площадки. Цель последних - в рамках программы “Стабильные общины” посредством электронной платформы организовать реализацию продуктов, произведенных в приграничных населенных пунктах. Стороны договорились совместно обсудить и спланировать также и те задачи, которые касаются развития инфраструктур в этих общинах.

Губернатор выразил уверенность, что все предложения будут обсуждены и проанализированы в администрации с участием соответствующих представителей, и в кратчайшие сроки и совместно начнутся работы по их реализации.

Программа ПРООН “Стабильные общины” финансируется Российской Федерацией и осуществляется совместно с Министерством территориального управления и инфраструктур Армении.

Хосров Хлгатян