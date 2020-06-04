По второй программе 17-го мероприятия каждый победивший проект получит до 20 млн драмов

По второй программе 17-го мероприятия, утвержденного правительством Армении с целью нейтрализации последствий эпидемии коронавируса, Министерство высокотехнологичной промышленности Армении в рамках программы “От идеи к бизнесу” объявило грантовый конкурс состоявшихся компаний. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

По второй программе 17-го мероприятия гранты в размере до 20 млн драмов будут предоставлены представленным компаниям на реализацию победившего проекта.

Согласно решению правительства Армении 714-Л “Об утверждении 17-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса” от 07 мая 2020 года, право на участие в данном конкурсе имеют технологические компании (хозяйствующие субъекты), зарегистрированные в Армении на протяжении 2 и более лет, которые подготовили и разработали свои продукты.

Бюджет конкурса составляет 460 млн драмов, однако в случае, если конкурсная комиссия отберет больше проектов, которые в суммарном плане превысят предусмотренные 460 млн драмов, для грантовых программ, предусмотренных 17-м мероприятием, правительство может предусмотреть и дополнительные финансовые средства.

Заявки на участие во второй программе 17-го мероприятия необходимо подавать во всех указанных форматах.

Электронный, заполнив анкету по следующей ссылке:

https://formfacade.com/public/104935446519651142065/all/form/1FAIpQLSeI3gGVChx5EjW5BX5HmcE7y-_H7wx3s_msQsYK4_qgrGuGpw

В бумажном варианте, представив в Министерство высокотехнологичной промышленности Армении (г. Ереван, ул. В. Саркисяна 3/3, комната 208).

Заявки в бумажном и электронном вариантах необходимо представить до 11:00 часов 01 июля (30-й день со дня опубликования объявления).

Для получения дополнительной информации по поводу конкурса, необходимо обращаться к секретарю конкурсной комиссии Гору Есаяну, позвонив по телефону (010) 59 00 47, или написав на адрес электронной почты: procurement@hti.am.

Все подробности о программе представлены на сайте министерства по следующей ссылке.