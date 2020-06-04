По факту аварии автомобиля, принадлежащего воинской части возбуждено уголовное дело

3 июня 2020 г. около 13:50 на 17 км автодороги Матагис-Мартакерт автомобиль марки “Урал”, находящийся на балансе N-ской воинской части, возвращаясь с учений, выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. В результате чего военнослужащий срочной службы, рядовой Саргис Масисович Гулян, находящийся в кузове, скончался от полученных травм. Лейтенант Абраам Тигранович Марухян, военнослужащие срочной службы: младший сержант Давид Арменович Саркисян, рядовые Микаел Самвелович Манукян, Жирайр Викторович, Арман Ваграмович Погосян и Артак Варданович Шекоян с различными телесными повреждениями были доставлены в Мартакертский военный госпиталь. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По данному факту в третьем гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 377 Уголовного кодекса Республики Армения (нарушение правил вождения или эксплуатации машин).

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.