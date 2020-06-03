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МО призывает Шахназарян как можно скорее подать заявление в правоохранительные органы

МО призывает Шахназарян как можно скорее подать заявление в правоохранительные органы

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян коснулась обвинений, связанных  с незаконной продажей оружия. Как сообщает Арменпресс, Степанян, в частности, отметила: «Бывший начальник государственного управления национальной безопасности Давид Шахназарян в эфире телекомпании АrmNews озвучил обвинения в адрес премьер-министра Никола Пашиняна и министра обороны Давида Тонояна, якобы Армения вовлечена в незаконную торговлю оружием.

В ответ на это озвучиваемые информационными сайтами вопросы в связи с данным заявлением сообщаю, что министр обороны Давид Тоноян призывает озвучившего обвинения деятеля как можно скорее сообщить о преступлении в компетентные правоохранительные органы».


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