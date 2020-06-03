За 4 месяца текущего года около 12 000 человек были уволены с работы

За 4 месяца текущего года оборот реализации, отраженный в чеках ККА, по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 20%. На пресс-конференции в пресс центре Арменпресс заместитель председателя КГД Артур Манукян отметил, что это было ожидаемо, естественно, что так и должно было быть.

“Это в основном обусловлено ситуацией в стране. Из-за эпидемии некоторые виды деятельности были ограничены, некоторые были ограничены частично. Ситуация с чеками ККА обусловлена объективным положением. Если сравнивать данные за январь, февраль текущего года с тем же периодом прошлого года, то можно сказать, что рост отмечался. В разрезе нынешних четырех месяцев картина иная, поскольку в связи с ситуацией последние два месяца возымели свое негативное влияние”, - сказал Артур Манукян.

Заместитель председателя КГД выразил надежду, что эпидемия скоро завершится, и мы вернемся к увеличению оборотов, поскольку этим обусловлен вопрос налоговых доходов.

Касаясь вопроса об увольнении работников, Артур Манукян отметил, что за четыре месяца уволены 12 000 человек.

“Есть проблема с расчетом зарплат. То есть, рабочие места сохранились, но выплат не было. Мы считаем, что здесь свою роль сыграло и недавнее изменение в Трудовом кодексе, согласно которому, в условиях кризиса, в связи с чрезвычайной ситуацией, зарплата должна рассчитываться соответственно работе сотрудника”, - сказал председатель КГД.