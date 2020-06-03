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Президент Арцаха подписал новые указы

Президент Арцаха подписал новые указы

2 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Борис Алавердян освобожден от должности заместителя руководителя аппарата президента Республики Арцах согласно собственному заявлению.

Юрий Айрапетян освобожден от должности советника президента Республики Арцах согласно собственному заявлению.

Василий Атаджанян освобожден от должности представителя президента Республики Арцах по особым поручениям.


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