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Обнаружена ракета: спасатели ограничили территорию

Обнаружена ракета: спасатели ограничили территорию

2-го июня в 17:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что на территории на расстоянии 10 км от полей села Акунк замечен предмет, похожий на ракету, необходима помощь спасателей. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Котайкского областного спасательного управления СС МЧС.

На поле, в 20 км от села, спасатели обнаружили объект, похожий на ракету с тремя крыльями длиной около 120 см и диаметром 70 см.

Спасатели заблокировали территорию. На место обнаружения объекта выехали саперы N-ской воинской части.

Выяснилось, что ракета не представляет опасности, и саперы N-ской воинской части перевезли ее в воинскую часть.


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