Газета “Айастани Анрапетутюн”: Роль Национального собрания в вопросе конституционных изменений

“Хотя и планировалось до конца года иметь проект конституционных изменений, однако сложившаяся ситуация внесла определенные изменения и в работу специализированной комиссии. В беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” член парламентской фракции “Мой шаг”, председатель постоянной комиссии Национального собрания по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян отметил, что в нынешних условиях они пытаются работать в режиме онлайн, что в данном случае намного труднее, и понимают, что онлайн не лучший формат. “Мы пытаемся выяснить, какие проблемы у нас были в разных сферах, и, согласно этому, вносить коррективы. Круг никогда не ограничивался судебной системой. Мы коснемся всех тех регулирований, которые важны и необходимы, за исключением неизменяемых статей”.

В. Варданян не раз отмечал, что системы управления - полностью президентская, или полностью парламентская, показали свою эффективность. Между тем, когда мы начинаем подвергать эти системы изменениям, то во многих случаях получаем гротескные решения, и они никоим образом не содействуют укреплению демократии. “Исходя из всего этого, мы должны иметь наши модели, которые были изучены, испытаны за годы нашей истории и опыта, и поняты, работают они или нет”, - пояснил депутат”.

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