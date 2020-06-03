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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Друзья, ношение маски необходимо

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Друзья, ношение маски необходимо

 “...Я случайно вошел в автобус 57-го маршрута общественного транспорта Еревана. Пассажиров не много. На одной из остановок в автобус вошел довольно молодой мужчина, без маски. Молодой мужчина сел на скамью рядом с водителем, достал из кармана маску и надев ее на уши, спустил под подбородок, и до конца сидел в таком состоянии. Водитель молчал. Это не редкий случай в транспорте, весьма распространенное явление, свидетельствующее о привычке, превращающейся в формальность. Кстати, в одном из автобусов по маршруту № 27 я не заметил никого, кто бы воспользовался дезинфицирующей жидкостью, хотя у обоих входах она была. Это средство пассажиры считали лишним. В случае ношения перчаток и не пользования алкогелем, это более или менее понятно, в то время как при голых руках это уже непонятно. Входя в транспорт, мы вносим туда потенциальный вирус и подвергаем опасности всех пассажиров, находящихся в пассажирском салоне, но не считаем нужным обеззаразить свои руки. Точно так же из пассажирского салона мы можем заполучить вирус и перенести его  во все места, куда мы зайдем после выхода из транспорта. Уж в наши дома мы точно войдем”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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