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В одной из мечетей Кабула произошел взрыв

В одной из мечетей Кабула произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал TOLOnews.

По сведениям источников телеканала, взрыв произошел в одной из мечетей на севере города. Взрывное устройство привел в действие смертник. В результате инцидента ранения получили три человека. В числе пострадавших имам мечети.


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