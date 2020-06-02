В одной из мечетей Кабула произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал TOLOnews.

По сведениям источников телеканала, взрыв произошел в одной из мечетей на севере города. Взрывное устройство привел в действие смертник. В результате инцидента ранения получили три человека. В числе пострадавших имам мечети.