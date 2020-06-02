Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает два варианта в сложившейся вследствие распространения коронавируса ситуации. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время брифинга 2 июня.

«Сегодня мы сталкиваемся со следующей вехой: либо из-за того, что правила не соблюдаются, мы снова идем ко всеобщим ограничениям, комбинируя их с комендантским часом, подвергая страну новым экономическим и социальным потрясениям, или мы совместно, в сотрудничестве друг с другом берем под контроль эту ситуацию и очень быстро достигаем результатов», - сказал премьер.

Пашинян сказал, что у каждого должна быть четкая позиция относительно дальнейших шагов.