Наша основная задача - соблюдение противоэпидемических правил: Пашинян
19:10, 2 Июнь, 2020
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян убежден, что соблюдение противоэпидемических правил по коронавирусу приведет к снижению, уменьшению и обнулению числа случаев заражения. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время брифинга 2 июня.
«Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Наша главная задача - соблюдать противоэпидемические правила и качество их соблюдения. Мы убеждены, что соблюдение этих правил приведет к снижению, уменьшению и обнулению числа случаев коронавируса», - сказал Пашинян.
Премьер отметил, что на заседании комендатуры поручил более строго следить за соблюдением противоэпидемических правил.
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