В Армении есть большой потенциал для производства за год 100 000 тонн чистой меди

Доктор-профессор Института горно-металлургических и химических технологий Национального политехнического университета Армении, профессор Армен Ованнисян уверен, что Армения из страны, экспортирующей сырье, может стать страной-экспортером конечной продукции, в частности, он видит в Армении потенциал для производства 100 000 тонн чистой меди за год. Как передает Арменпресс, такое мнение он высказал в ходе онлайн-обсуждения на тему “Проблемы недропользования и перспективы горнорудной промышленности”, организованного клубом экономических журналистов.

“Сегодня мы производим только концентрат, в то время как республика может производить и чистую медь. Как было во времена Советского Союза, возможно, будет и производство кабелей. У нас этот потенциал есть в недрах, у нас есть концентрат, и, по самым скромным подсчетам, у нас есть возможность производить 100 000 тонн чистой меди за год”, - сказал Ованнисян, и в то же время отметил, что есть также и серьезная экологическая проблема, которая должна быть решена.

Касаясь вопроса, реально ли, чтобы Армения была экспортером не сырья, а конечной продукции, он сказал, что это одна из самых важных проблем. “У нас есть гиганты по части меди, есть расчеты, на средства государственного гранта в Политехническом университете мы провели работу. У нас есть большие запасы руды, в частности, речь идет о Каджаране и Техуте, а также о Кашене в Арцахе”, - сказал Ованнисян.

По его мнению, благодаря этому можно будет развивать и другие отрасли экономики, создавая новые рабочие места, выдавая продукцию высокой стоимости. Но он также заметил, что есть и очень трудные проблемы - выбросы, экологические проблемы. Профессионал видит необходимость государственного вмешательства и государственной программы.

“У нас есть военная промышленность, следовательно, производство чистого свинца для нас очень важно”, - сказал Ованнисян и отметил, что страна должна быть богатой, чтобы суметь решить многие экологические проблемы

Анна Григорян