Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь

В Палате адвокатов Армении есть новые назначения

В Палате адвокатов Армении есть новые назначения

Согласно приказу председателя Палаты адвокатов Республики Армения руководитель аппарата палаты адвокатов Республики Армения Мане Карапетян назначена первым заместителем председателя Палаты адвокатов Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Палаты адвокатов Армении, другим приказом председателя Палаты адвокатов Армении советник председателя Палаты адвокатов Геворг Мкртчян назначен руководителем аппарата Палаты адвокатов Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации