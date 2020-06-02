В Палате адвокатов Армении есть новые назначения
13:06, 2 Июнь, 2020
Согласно приказу председателя Палаты адвокатов Республики Армения руководитель аппарата палаты адвокатов Республики Армения Мане Карапетян назначена первым заместителем председателя Палаты адвокатов Республики Армения.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Палаты адвокатов Армении, другим приказом председателя Палаты адвокатов Армении советник председателя Палаты адвокатов Геворг Мкртчян назначен руководителем аппарата Палаты адвокатов Армении.
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