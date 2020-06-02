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В медучреждениях Гегаркуникской области в мае родились 87 детей

В медучреждениях Гегаркуникской области в мае родились 87 детей

В медучреждениях Гегаркуникской области в мае 2020 года зарегистрировано 87 родов - 47 мальчиков и 40 девочек.

Как сообщили Арменпресс в управлении здравоохранения и социального обеспечения областной администрации Гегаркуника, 37 детей родились в роддоме Мартуни, 20 - в Севане, 12 - в медицинских центрах Гавара, 12 - в больнице Вардениса и 6 - в Центре здоровья Чамбарака.

По сравнению с маем прошлого года в этом году число рождений в медучреждениях области сократилось на 10. При этом в мае прошлого года число девочек превышало мальчиков на 3.

Хосров Хлгатян


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