COVID-19: Перу по числу смертей сравнялось с Китаем: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 6 млн 371 000 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 377 000. Излечились 2 млн 904 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 859 323 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 106 925. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 529 405. Число смертей составляет 30 046. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 414 878, число летальных исходов - 4 885.

В Испании число подтвержденных случаев – 286 718. Число смертности в Испании составило 27 127.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 276 332, умерших - 39 045. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 233 197 человек, смертность - 33 475. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 198 706. Скончались 5 608 больных.

Во Франции – почти 189 220 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 28 833.

В Германии – 183 765 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 618. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Она замыкает десятку стран. Общее число заразившихся – 170 039, смертей - 4 506.

Число подтвержденных случаев в Турции – 166 769, скончались 4 563.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 154 445 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 878. За Ираном следуют Чили – 105 159 инфицированных, Мексика - 93 435, Канада - 91 705, Саудовская Аравия – 87 142. Саудовская Аравия по числу инфицированных лидирует среди арабских стран.

Страна, где произошла вспышка пандемии – Китай – на семнадцатом месте. В Китае - 83 022 инфицированных, 5 новых случаев, вылечились 78 315 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни нет случаев смерти от коронавируса.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 794, с начала заражения здесь скончались 12 человек.

В Катаре 58 433 подтвержденных случаев, смертность - 40. Число заразившихся в ОАЭ достигло 35 192, здесь зарегистрировано 266 случаев смерти.

Число инфицированных в Кувейте достигло 27 762 человек, погибших – 220. В Египте – 26 384 случаев, здесь скончались 1 005 человек. Число инфицированных в Ираке – 6 868, смертность - 215. В Ливане зарегистрировано 1 233 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 27. Число заразившихся в Сирии достигло 123. Скончались 5 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.