Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь

Премьер-министр Армении продолжает получать поздравления по случаю своего дня рождения

Премьер-министр Армении продолжает получать поздравления по случаю своего дня рождения

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения.

Уважаемый Никол Воваевич, 

Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!

На высоком посту премьер-министра Республики Армения Вы отдаете все свои силы и энергию служению своему народу, проведению глубоких и систематических реформ в различных областях государственной и общественной жизни, дальнейшему развитию и укреплению независимой, демократической Армении, обеспечению ее достойного вклада в региональную и международную безопасность и стабильность. 

Высоко ценим Вашу неизменную поддержку шагов, направленных на повышение эффективности деятельности нашей Организации. Убежден, что совместными усилиями мы сможем в полной мере использовать ее потенциал для успешной реализации поставленных государствами членами задач. 

Желаем Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и новых успехов в Вашей государственной деятельности”, - говорится в послании генерального секретаря ОДКБ.

В послании генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ говорится:

Уважаемый Никол Воваевич!

От имени Совета Межпарламентской ассамблеи государств  участников СНГ примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваш трудовой путь полон побед и свершений. Вас знают как истинного патриота своей Родины, талантливого и опытного руководителя. Эти качества снискали Вам заслуженное уважение и помогли добиться значительных успехов. 

Благодаря Вам Республика Армения пользуется авторитетом на пространстве стран — участниц СНГ и всего мирового сообщества, идя по пути экономического и социального развития. 

Уверен, что Вы продолжите проявлять себя как прогрессивный политик и настоящий лидер, чьи деловые качества заслуживают наивысшей оценки.

Разрешите пожелать Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей благородной деятельности во имя мира, процветания Армении и благополучия ее граждан”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации