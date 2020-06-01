Премьер-министр Армении продолжает получать поздравления по случаю своего дня рождения

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения.

“Уважаемый Никол Воваевич,

Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!

На высоком посту премьер-министра Республики Армения Вы отдаете все свои силы и энергию служению своему народу, проведению глубоких и систематических реформ в различных областях государственной и общественной жизни, дальнейшему развитию и укреплению независимой, демократической Армении, обеспечению ее достойного вклада в региональную и международную безопасность и стабильность.

Высоко ценим Вашу неизменную поддержку шагов, направленных на повышение эффективности деятельности нашей Организации. Убежден, что совместными усилиями мы сможем в полной мере использовать ее потенциал для успешной реализации поставленных государствами членами задач.

Желаем Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и новых успехов в Вашей государственной деятельности”, - говорится в послании генерального секретаря ОДКБ.

В послании генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич!

От имени Совета Межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваш трудовой путь полон побед и свершений. Вас знают как истинного патриота своей Родины, талантливого и опытного руководителя. Эти качества снискали Вам заслуженное уважение и помогли добиться значительных успехов.

Благодаря Вам Республика Армения пользуется авторитетом на пространстве стран — участниц СНГ и всего мирового сообщества, идя по пути экономического и социального развития.

Уверен, что Вы продолжите проявлять себя как прогрессивный политик и настоящий лидер, чьи деловые качества заслуживают наивысшей оценки.

Разрешите пожелать Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей благородной деятельности во имя мира, процветания Армении и благополучия ее граждан”.