Премьер-министр Армении продолжает получать поздравления по случаю своего дня рождения
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения.
“Уважаемый Никол Воваевич,
Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!
На высоком посту премьер-министра Республики Армения Вы отдаете все свои силы и энергию служению своему народу, проведению глубоких и систематических реформ в различных областях государственной и общественной жизни, дальнейшему развитию и укреплению независимой, демократической Армении, обеспечению ее достойного вклада в региональную и международную безопасность и стабильность.
Высоко ценим Вашу неизменную поддержку шагов, направленных на повышение эффективности деятельности нашей Организации. Убежден, что совместными усилиями мы сможем в полной мере использовать ее потенциал для успешной реализации поставленных государствами членами задач.
Желаем Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и новых успехов в Вашей государственной деятельности”, - говорится в послании генерального секретаря ОДКБ.
В послании генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ говорится:
“Уважаемый Никол Воваевич!
От имени Совета Межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Ваш трудовой путь полон побед и свершений. Вас знают как истинного патриота своей Родины, талантливого и опытного руководителя. Эти качества снискали Вам заслуженное уважение и помогли добиться значительных успехов.
Благодаря Вам Республика Армения пользуется авторитетом на пространстве стран — участниц СНГ и всего мирового сообщества, идя по пути экономического и социального развития.
Уверен, что Вы продолжите проявлять себя как прогрессивный политик и настоящий лидер, чьи деловые качества заслуживают наивысшей оценки.
Разрешите пожелать Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей благородной деятельности во имя мира, процветания Армении и благополучия ее граждан”.
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