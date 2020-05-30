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Министр ОНКС — о вероятном возобновлении занятий в школах с 1 сентября

Министр ОНКС — о вероятном возобновлении занятий в школах с 1 сентября

Министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян призывает носить маски, чаще дезинфицировать руки, поддерживать социальную дистанцию, чтобы с 1 сентября можно было вновь открыть школы.

Как  передает Арменпресс,  об этом   в  прямом эфире Facebook   заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.

«Бенефициары в сфере общего образования - студенты, родители, учителя,  составляют очень большую часть нашего населения, и, фактически, они являются крупнейшим сообществом. Таким образом, я думаю, что мы сможем полностью начать уроки в сентябре, строго следуя указаниям Коменданта», - сказал Арутюнян.

Ссылаясь на выпускные вечера, которые были организованы в некоторых школах, несмотря на призывы не делать этого, министр образования и науки отметил, что эти мероприятия  могут стать источником распространения инфекции.

Обращаясь к ученикам, Арутюнян отметил, что   школьными мероприятиями они исключают возможность возвращения к нормальной жизни.

«Соблюдая правила безопасности, мы практически обнуляем возможность заражения, и у нас есть возможность полностью начать занятия с 1 сентября. У нас   большое желание начать курсы, потому что независимо от того, насколько мы успешны в области дистанционного образования, все  равно  у него есть отрицательные стороны», - сказал Арутюнян.

Министр отметил, что в 2020–2021 учебном году в определенных ситуациях они могут попытаться обеспечить образование учащихся начальной школы, по крайней мере, первоклассников.

«Первоклассники должны идти в школу, знакомиться с этой средой, чтобы, если будет  необходимость в дистанционном обучении, эти ученики могли  понять, что говорит учитель и готовить  уроки», - подчеркнул Араик Арутюнян.

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще  30 дней — с   17:00 часов  14 мая 2020 года  до 17:00 часов  13 июня 2020 года  включительно.

Все учебные заведения в стране были закрыты с начала марта с целью предотвращения распространения вируса. Занятия проводились дистанционно.

Лилит Демурян

 

 


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