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Президент Арцаха подписал указ о проведении летнего воинского призыва и демобилизации

Президент Арцаха подписал указ о проведении летнего воинского призыва и демобилизации

30 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о проведении летнего воинского призыва и демобилизации 2020 года.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, согласно указу, в июле-августе 2020 года будет проведен летний призыв на обязательную военную службу тех граждан Республики Арцах мужского пола, которым до 30 июня 2020 года включительно исполнилось 18 лет, и которые не воспользовались или потеряли право на отсрочку от призыва, а также тех граждан, включенных в списки, утвержденные Министерством образования, науки и культуры Республики Арцах, которым до 30 июня 2020 года включительно исполнится 18 лет и которые приняли участие во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения и не представили документ, удостоверяющий право на отсрочку от призыва до 15 июля 2020 года.

В соответствии с указом, до 31 июля 2020 года включительно будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие в установленный срок обязательную военную службу.

 


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