Covid-19: по числу  заражений  на 1 млн человек Армения  обошла  Иран

Армения обогнала соседний Иран по количеству случаев на 1 миллион жителей. Как передает Арменпресс, об этом на онлайн-брифинге после заседания комендантского часа заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Ситуация с коронавирусной эпидемией в стране продолжает ухудшаться. Я хотел бы подчеркнуть, что мы уже превысили показатели Исламской Республики Иран и Франции в расчете на 1 миллион жителей. А на самом деле мы сравнялись с российским индексом. И если мы продолжим в том же темпе, мы достигнем итальянского индекса — по числу случаев на 1 миллион жителей. Такая скорость распространения, независимо от процента симптомов и доли бессимптомных, автоматически приводит к тяжелым, чрезвычайно тяжелым случаям, а также к увеличению смертности», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что причиной такой ситуации является общее несоблюдение антиэпидемических правил и отсутствие серьезного отношения и надлежащей степени тревоги у граждан.

Премьер-министр напомнил, что сегодня, 29 мая, граждане получили во дворах сообщение через мегафоны автомобилей МЧС от имени правительства РА.

Премьер-министр призвал людей общаться без маски только с членами семьи, чтобы исключить контакт с людьми, которые не являются членами семьи без маски. А если человек является членом семьи, но положительно диагностирован, либо находится в контакте с таковым, либо имеет определенные симптомы, то в этом случае даже с членами семьи нельзя общаться без маски и без сохранения социальной дистанции. Пашинян призвал носить маски и тем самым спасти сотни жизней.

«Чтобы не поддаваться спекуляциям, мы четко заявляем, что никому ничего не навязываем, мы не призываем носить 3-4 маски в день». Вы можете сделать маски дома. Другими словами, иметь 3-4 маски в течение одного дня, затем продезинфицировать их после возвращения домой в конце дня, а затем использовать их таким же образом на следующий день», - сказал Пашинян и поблагодарил всех граждан, которые соблюдают антиэпидемиологические правила.

По состоянию на 11:00 29 мая в Армении было подтверждено в общей сложности 8676 случаев коронавирусной болезни, 3297 человек были вылечены. В настоящее время 5221 пациент проходит курс лечения от коронавируса. В целом было проведено 56 042 испытания. Всего зарегистрировано 120 смертей от коронавируса.

Анна Григорян