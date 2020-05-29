Премьеру представлен отчет о деятельности министерства высокотехнологической промышленности

Под председательством Никола Пашиняна продолжаются слушания отчетов деятельности органов государственного управления Республики Армения за 2019 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сегодня был представлен отчет о деятельности министерства высокотехнологической промышленности, с докладом выступил министр Акоп Аршакян.

По словам министра, созданное в конце мая 2019 года министерство за отчетный период осуществило работы в направлениях высокотехнологической и военной промышленности, цифровизации и стимуляции телекоммуникации. По части отраслевых показателей было отмечено, что общий оборот вырос на 30%, доля оборота высокотехнологической промышленности в ВВП выросла на 2,4%. Количество работающих в этой сфере компаний выросло на 25%, что, по словам Аршакяна, обусловлено предоставлением льгот и грантов новым компаниям. Было также отмечено, что рост уровня занятости в сфере составил 21%. Разработаны и реализуются программы “От идеи к бизнесу”, “Виртуальный мост”, “Вуз-частный сектор”, “Потенциал”, “Национальный венчурный фонд” и др.

Министр отметил, что в результате проведенных в 2019 году работ тариф роуминга с Арцахом с января 2020 года снизился на 52%, и этот процесс будет продолжительным. В рамках международного сотрудничества павильон Армении принял участие в 4 международных выставках, подписано 7 меморандумов, а объем подписанных контрактов составляет 400 тыс долларов. Достигнуты договоренности о развитии сотрудничества с рядом стран и международных организаций, работа в этом направлении продолжается. Продолжается также реализации программ технологического развития областей: в этом контексте 58,4 млн драмов было предоставлено Технологическому центру Гюмри, а также 90,2 млн драмов - Технологическому центру Ванадзор. Министр Аршакян представил также стартовавшие в 2020 году программы - бесплатные курсы дистанционного обучения “Основы программирования”, которые были организованы в связи с ситуацией с коронавирусом; гранты на преодоление возникших в результате распространения коронавирусной инфекции проблем; разрабатывается концепция управления и развития национального почтового оператора ЗАО “Айпост”.

В управление министерства высокотехнологической промышленности перешел Военно-промышленный комитет: осуществлена картография созданных армянским военно-промышленным комплексом образцов, созданы соответствующие каталоги.

За отчетный период в министерстве также была осуществлена оптимизация, ведомство пополнилось новыми специалистами, средняя зарплата выросла в среднем на 28%. Был также представлен процесс выполнения данных премьер-министром поручений.

После отчета министра премьер-министр поинтересовался работами министерства в рамках Программы мероприятий деятельности правительства Республики Армения на 2019-2023 годы, в том числе по разработке отраслевых стратегий. Министр Аршакян доложил, что стратегии оцифровки, военной промышленности и развития высокотехнологической промышленности практически готовы. Глава правительства подчеркнул важность документов, поручил завершить их разработку, гармонизировать их с планом действий правительства и как можно скорее представить на обсуждение.

Отвечая на вопрос премьер-министра Пашиняна, министр также доложил об осуществленных в сфере связи мероприятиях: министерство высокотехнологической промышленности инициировало законодательные изменения, направленные на развитие инфраструктуры связи и расширение рамок доступа. В этом направлении ведутся обсуждения. В этом контексте глава правительства поручил ускорить разработку программ развития инфраструктуры как в сфере связи, так и по другим отраслевым направлениям, и ввести их в межведомственный оборот.

Никол Пашинян подчеркнул важность продолжительной реализации мероприятий по внедрению и применению цифровых инструментов, онлайн-платформ и дал соответствующие поручения.