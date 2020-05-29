Вице-премьер Мгер Григорян посредством видеосвязи принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ. В повестке дня заседания были включены 15 вопросов, в том числе и совместное заявление глав правительств государств участников СНГ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили Арменпресс из офиса вице-премьера, Мгер Григорян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:





«Уважаемый председатель Совета,





Уважаемые главы правительств,





Уважаемый Сергей Николаевич,





От имени армянской стороны искренне приветствую вас всех.





Наша встреча проходит в дистанционном режиме, но мы искренне надеемся, что уже в ближайшем будущем ситуация с пандемией новой короновирусной инфекции кардинально изменится, и станет возможным проведение встреч в очном формате.





В условиях, когда все страны мира стоят перед вызовами в связи с пандемией, не признающей границ, необходимость объединения усилий очевидна.





Очередное подтверждение готовности наших стран предпринимать необходимые совместные шаги и придавать новый импульс многостороннему сотрудничеству в целях устранения угрозы коронавируса не будет излишним. В этой связи, считаем своевременной и уместной инициативу наших российских друзей по принятию Заявления глав правительств СНГ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.





Уверены, что принятие неотложных совместных мер, в том числе экономического и социального характера, позволит продвинуться вперёд в борьбе с пандемией и в преодолении ее последствий.





Исходя из этого, намерены и далее укреплять сотрудничество в рамках Содружества в целях надёжного обеспечения санитарно-эпидемиологической и финансово-экономической безопасности наших стран.





Должен отметить, что на сегодняшний день у нас следующая статистика пандемии коронавируса – зафиксированно 8676 случаев заболевания, в процессе лечения находится 5214 пациентов, выздровили 3297 и, к сожалению, 120 человек скончались.





Карантинные меры, предпринятые нами в период действия чрезвычайного положения, позволили обеспечить условия функционирования системы здравоохранения в штатном режиме. Мы также нарастили ресурсы тестов, аппаратов ИВЛ, медицинских масок, организовали подготовку специалистов.





Далее, мы пошли на послабления режима чрезвычайного положения и разрешили по сути все виды экономической деятельности - с условием строгого следования протоколам, а в случае их нарушения - применения строгих штрафных мер. Параллельно мы фактически уже имплементировали около 20 крупных мероприятий поддержки в социальной сфере и в сфере экономики, в частности по части предоставление дополнительной ликвидности бизнесу и в этом смысле думаю, что наши мероприятия полноценно сняли тот единовременный шок, который произошел в связи с ограничением.





Уважаемый Абдулла Нигматович,





Мы благодарны за Вашу инициативу провести сегодняшнее заседание.





Хотел бы отметить, что армянская сторона всецело поддерживает целенаправленные подходы Узбекского председательства, ориентированные на наращивание позитивной динамики сотрудничества.





Уважаемые коллеги,





Вновь заявляя, что армянская сторона категорически против использования площадки СНГ с целью навязывания односторонних представлений азербайджанской стороны, извращающих суть Нагорно-Карабахского конфликта, вынуждены отреагировать.





Армянская сторона подтверждает приверженность исключительно мирному разрешению конфликтов в соответствии с принципами международного права во всей их совокупности и взаимосвязи в рамках согласованнօгօ форматa, направленными на ослабление напряжённости и восстановление атмосферы мирного сосуществования.





В этой связи, хочу вновь напомнить нашим азербайджанским коллегам, что единственным форматом для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, наделённым мандатом международного сообщества, является институт сопредседательства Минской группы ОБСЕ.





Хочу также напомнить и подтвердить нашу принципиальную позицию, что только конструктивный подход, основанный на отказе от максималистических позиций и готовности к компромиссам, поможет продвинуться вперёд и достичь разрешения конфликта.





Уважаемые коллеги,





Возвращаясь к вопросам сегодняшнего заседания, хочу отметить, что за сравнительно короткий исторический период Содружество прошло сложный путь поиска жизнеспособных форм и методов межгосударственных отношений.





Уверен, что системный подход будет заложен при подготовке Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 30-го года, которая нам предложена для принятия.





Мы рассматриваем многостороннее военное и военно-техническое сотрудничество между заинтересованными государствами, как весомый вклад в обеспечение безопасности. В то же время, мы не можем не обратить внимание на фактический формат такого взаимодействия.





Принятие Соглашения о Совместной объединённой системе связи вооружённых сил государств-участников СНГ основано на общности взглядов ее развития и совершенствования на основе единых организационно-технических подходов. Уверены, что его реализация позволит обеспечить необходимое качествo управления за счёт наиболее полного и эффективного использования имеющихся ресурсов.





Придавая важное значение многостороннему сотрудничеству в рамках противодействия международному терроризму, поддерживаем предложение Кыргызской стороны по назначению заместителя Руководителя Антитеррористического центра государств–участников СНГ.





Мы настроены на углубление сотрудничества в сферах образования и культуры, и, на наш взгляд, существует значительный потенциал для укрепления роли Содружества в процессе формирования системы образования, отвечающей требованиям современности.





В данном контексте подписание Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ отвечает нашему общему стремлению повысить качество подготовки кадров путём внедрения сетевой формы реализации совместных образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ. На наш взгляд, в последующем это окажет благоприятное воздействие также на реализацию совместных научных и научно-технических проектов.





Хочу также подтвердить нашу приверженность сохранению культурного разнообразия и развитию диалога культур в целях укрепления доверия и взаимопонимания между нашими народами. И в этой связи возлагаем надежды на реализацию мероприятий сотрудничества государств–участников СНГ в области культуры, намеченных на 21–ый - 25-ые годы.





В целом хочу заметить, что в рамках сотрудничества на пространстве СНГ имеются все предпосылки и возможности, необходимые для реализации совместных идей и проектов.





На наш взгляд, этим необходимо воспользоваться в полной мере, активизируя молодёжное сотрудничество и расширяя партнёрские отношения между национальными организациями физической культуры и спорта на пространстве Содружества.





В завершение хочу сообщить, что армянская сторона поддерживает принятие всех согласованных документов.





Благодарю за внимание».