Власти Таиланда пока не намерены открывать границы

Несмотря на очередное ослабление ограничений, принятых в связи с пандемией COVID-19 с 1 июня, Таиланд пока не готов открыть границы для въезда иностранных граждан, заявил в пятницу на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке генеральный секретарь Совета национальной безопасности Таиланда генерал Сомсак Рунгсита.

"Мы ослабляем многие ограничения, действующие в стране, однако пока, к сожалению, не можем открыть границы для иностранных граждан. Посмотрите на нашу статистику по новым заражениям: все новые случаи заражения уже длительное время – это ввозные случаи. Это граждане Таиланда, прибывающие из-за границы вывозными авиарейсами и помещенные в государственные карантинные учреждения", - сказал он.

"Пока эпидемиологическая обстановка в мире остается опасной, мы не можем принимать туристов и других визитеров. Это риск возникновения второй волны эпидемии в нашей стране, так что пока нам придется действовать в этом направлении в рамках принятых ранее решений", - пояснил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Воздушные, сухопутные и водные границы Таиланда закрыты для въезда иностранных граждан с конца марта – начала апреля. С 4 апреля действует запрет на прибытие в аэропорты страны международных пассажирских авиарейсов.