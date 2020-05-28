Историк видит историческое значение Первой Республики в формировании государственного мышления

Ашот Мелконян, директор Института истории Национальной академии наук, считает, что формирование государственного мышления среди людей имеет историческое значение в Первой Республике Армении.

Об этом Мелконян сказал в беседе с Арменпресс.

«Историческое значение первой республики состоит в том, что она в течение 2,5 лет пробудила государственное мышление у народа. Это мышление было настолько сильным, что всего за 1,5 месяца, когда большевики, не выполнив собственных обещаний, начали применять насилие против гражданского населения, и народ, встав на путь восстановления своей независимости, 18 февраля водрузил победный триколор на государственные здания Еревана. Другими словами, восстановил независимость", - сказал Мелконян.

По словам Ашота Мелконяна, провозглашение Первой республики стало поворотным моментом в новейшей истории Армении.

«Это ознаменовало начало новейшей эпохи, и Первая республика родилась в бушующем пламени майских героических сражений – в отличие от Азербайджана и Грузии, которые накануне провозглашения независимости пришли к соглашению с турко-германским союзом, а мы остались перед турками в одиночестве. Вот в каких условиях мы смогли остановить турок и восстановить армянскую государственность», - сказал Ашот Мелконян.

Директор Института истории Национальной академии наук особо подчеркивает, что рождение Первой республики произошло на плодородной почве, в отличие от мнения многих, что армяне были просто обречены на независимость в результате распада Российской империи.

«Особенно благодаря Араму Манукяну, в Ване в апреле-мае 1915 года уже было сформировано Ванское губернское правление. Используя сполна этот опыт, Арам Манукян в 1917 году уехал в Ереван, в где возглавил деятельность Национального совета Еревана, установил диктаторские полномочия в Восточной Армении и смог создать Первую Республику», - сказал Мелконян.

Ашот Мелконян добавил, что историческое значение 28 мая состоит в том, что этот день объединяет три Республики и современную армянскую государственность в единую цепь.

28 мая Армения и мировое армянство празднуют 102-ю годовщину Первой Республики Армения и исторической победы в Сардарапатском сражении – День Республики.

28 мая 1918г. с победой в Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.

102 года назад в этот день недалеко от Еревана народ, только что переживший геноцид, встал против врага – на защиту последней пяди родной земли, во имя существования самого народа. Сардарапатское сражение стало решающим и судьбоносным для Армении. На эту битву встал весь народ. Вместе с воинами плечо к плечу сражались старики, женщины, дети.

Этой битвой, этой победой над турецким войском армяне остановили турецкое вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая в Тифлисе, после падения Закавказской демократической федеративной республики, Армянский национальный совет провозгласил Республику Армения.

Первым премьер-министром независимой Армении стал Ованес Каджазнуни, последним – Симон Врацян. Первая республика просуществовала всего 2 года – до 2 декабря 1920г. В это время в Ереван вошли части 11-й Красной армии, и была установлена советская власть.

К 50-летию исторического сражения 22-28 мая 1918г. состоялось открытие Сардарапатского мемориала. Он построен в том самом месте, где и произошло сражение при Сардарапате.

Норайр Шогикян