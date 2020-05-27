COVID-19. Количество зараженных Бразилии достигло около 400 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 5 млн 713 тыс человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 352 тыс. Излечились 2 млн 454 тыс 454 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 725 тыс 900 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 100 тыс 625. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 394 тыс 507. Число смертей составляет 24 тыс 593. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 370 тыс 680, число летальных исходов - 3 тыс 968.

В Испании число подтвержденных случаев – 283 тыс 339. Число смертности в Испании составило 27 тыс 117.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 265 тыс 227, умерших - 37 тыс 048. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 230 тыс 555 человек, смертность - 32 тыс 955. Во Франции – почти 183 тыс подтвержденных случаев, число летальных исходов – 28 тыс 530.

В Германии – 181 тыс 303 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 498.

Число подтвержденных случаев в Турции – 158 тыс 762, скончались 4 тыс 397.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 153 тыс 291. Скончались 4 тыс 365 больных.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 141 тыс 591 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 тыс 564. За Ираном по числу инфицированных следует Перу – 129 тыс 751 заболевших.

В Канаде 86 тыс 647 подтвержденных случаев, больше, чем в Китае. В стране, где произошла вспышка пандемии, в Китае - 82 тыс 993 инфицированных, 1 новый случах, в общем счете скончались 4 тыс 634 человека. В Китае за последние дни нет случаев смерти от коронавируса

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 735, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 48 тыс 947 подтвержденных случаев, смертность - 30. Число заразившихся в ОАЭ достигло 31 тыс 086, здесь зарегистрировано 253 случая смерти.

В Кувейте - 23 тыс 267 случаев заражения, зарегистрировано 175 летальных случая. В Египте – 18 тыс 756 случаев, здесь скончались 797 человек. Число инфицированных в Ираке – 4 тыс 848, смертность - 169. В Ливане зарегистрировано 1 161 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 121. Скончались 4 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.

На Мальдивах разработали новые правила для туристов

На Мальдивах разработали новые правила приема туристов с обязательным тестированием на COVID-19, сообщает АТОР. Правительство Мальдив утвердило "Руководство по безопасному туризму", регулирующее работу курортов и правила тестирования прибывающих в страну гостей

Страна будет открыта для супер-яхт и частных самолетов уже в июне. Также к июню Мальдивы начнут принимать коммерческие рейсы. Всем прибывающим будет делаться тест на COVID-19.

Туристы смогут отдыхать только в отелях со специальной курортной лицензией нового типа. Они выдаются гостиницам, отвечающим определенным требованиям. Так лицензированные курорты должны зарезервировать 10 процентов номеров для возможной изоляции гостей и быть готовыми ввести карантинный режим.

Персоналу необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать правила социального дистанцирования и дезинфекции. Наличие врача и медсестры – обязательно.

Все прибывающие на курорт должны будут находиться в своих номерах до тех пор, пока не будут получены результаты PCR-теста на COVID-19. О сроках пока не сообщается.

Протесты в Чили

Достучаться до властей в буквальном смысле слова пытаются жители Чили, выходя на демонстрации с подручными средствами - кастрюлями и ложками; кое-где возводятся баррикады. Протестующие требуют наладить распределение помощи (продуктов, предметов первой необходимости) в разгар санитарного кризиса в Латинской Америке.

"Мы только так можем надеяться быть услышанными, мы вынуждены протестовать, выходить на улицы, строить баррикады, стучать в кастрюли", - рассказывает жительница Сантьяго Памела.

Волнения активизировались на фоне заявлений чилийских больниц о том, что их ресурсы практически исчерпаны из-за наплыва зараженных ковидом пациентов. В стране выявлено около 80 тысяч случаев, прирост в сутки составляет до 4 тысяч. 15 %процентов заболевших нуждаются в госпитализации. Специалисты призывают жителей страны и региона скрупулезно следовать санитарным рекомендациям, разработанным на время пандемии.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, центр пандемии нового коронавируса сегодня переместился на американский континент. Тяжелейшая ситуация сложилась в Бразилии, которая по по количеству инфицированных вышла на второе место в мире. Там зафиксировано 400 тысяч заболевших, однако врачи считают, что реальное число зараженных может быть выше.

Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость

Компания Google с 6 июля начнет открывать большинство офисов по всему миру, при этом на первом этапе в них будут работать до 10% сотрудников, сообщил глава Google и Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

"Начиная с 6 июля, если позволяют внешние условия, мы начнем открывать больше офисов в большем количестве городов", - написал он в своем блоге на сайте компании.

В первую очередь в офисы вернутся те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Планируется, что первое время офисы компании будут заполнены на 10% с дальнейшим увеличением до 30% в сентябре, если позволят условия. Пичаи отмечает, что возвращение в офис будет добровольным до конца года, в то время как компания рекомендует сотрудникам продолжать работу из дома.

Кроме того, Google предоставит каждому работающему из дома сотруднику надбавку в размере 1000 долларов (или эквивалентную сумму в иностранной валюте) на покрытие расходов на необходимое оборудование и офисную мебель.

Рестораны и ТЦ в Грузии возобновят работу с 1 июня

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что власти страны решили ускорить этапы снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, так, с 1 июня будут открыты некоторые магазины и рестораны.

"С 29 мая откроются все виды муниципального транспорта, в том числе метро, но это произойдет при обязательном правиле – ношении медицинской маски... с понедельника, с 1 июня, откроются и смогут работать все виды открытых магазинов, в том числе торговые центры, открытые и закрытые рынки и рестораны с открытым помещением. С 8 июня откроются все виды обслуживания ресторанов, также откроются те гостиницы, которые будут иметь разрешение от Минздрава в результате пройденной проверки", – цитирует РИА Новости Гахарию.

Он подчеркнул, что использование медицинских масок и норм гигиены остается обязательным правилом.

В среду в Грузии состоялось заседание координационного совета. В стране начали снимать ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса с конца апреля. Снятие ограничений планировалось в несколько этапов, но из-за благоприятной эпидемиологической ситуации большинство из них были упразднены досрочно.

В Японии на защиту экономики потратят более двух триллионов долларов

Общий объем мер, которые предпринимает Япония в связи с распространением коронавируса, составит 230 триллионов иен (2,15 триллиона долларов), об этом на совещании правительства и правящей партии заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

"На то, чтобы, сдерживая распространение инфекции, постараться полностью вернуться к обычной жизни, потребуется приличное время. Это тяжелый путь. Необходимо одновременно с защитой и сохранением предприятий и найма использовать шанс снижения заражений и как следует подготовиться к следующей (волне - ред.) распространения инфекции", - приводит его слова телеканал NHK.

Премьер-министр также выразил уверенность, что меры смогут защитить экономику в "кризис, который бывает раз в 100 лет".

"Важнее всего, чтобы помощь быстро дошла до тех, кто находится в трудной ситуации", - сказал Абэ.

В среду правительство Японии одобрит уже второй дополнительный бюджет для борьбы с коронавирусом и поддержки экономики на сумму 31,9 триллиона иен (около 298 миллиардов долларов).

Курильщиков предупредили о тяжелой форме заболевания COVID-19

Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены.

Роспотребнадзор призывает граждан защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19.