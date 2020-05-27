В Эчмиадзине, бывшем когда-то очагом вируса, сегодня спокойная ситуация: Диана Гаспарян

Эчмиадзин, когда-то ставший очагом вспышки коронавируса, в настоящее время уже город, в котором осталось мало носителей вируса. В беседе с «Арменпресс» мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян отметила, что все это время в городе проводились масштабные противоэпидемические работы, которые и привели к стабилизации ситуации.

“Эчмиадзин вначале был очагом вспышки инфекции, на данный момент мы не можем выделить его в масштабах республики как один из городов с наибольшим количеством зараженных. В этом смысле город, к счастью, уступил свои позиции. За это время мэрия осуществила широкомасштабные профилактические мероприятия, дезинфицировала улицы, тротуары, остановки, скамейки, все те места, которые могут стать источником потенциальной инфекции. Были закрыты спортшколы, дошкольные учреждения, музеи”, - сказала мэр. Мэрия приобрела большое количество дезинфицирующих средств и раздала их хозяйствующим субъектам, пунктам питания, магазинам, чтобы территории максимально и тщательно дезинфицировались.

Говоря о цифрах, Диана Гаспарян не отделила Эчмиадзин и представила статистику Армавирской области. По последним данным, в области 488 заразившихся, 235 выздоровевших, более 400 самоизолированных. Число смертей – 6.

“Вчера у нас произошел еще один случай, в Эчмиадзине вследствие заражения скончался 50-летний гражданин. Члены семьи находятся в тяжелом состоянии. Хочу подчеркнуть, что не нужно смотреть на инфекцию сквозь пальцы, в любом случае необходимо соблюдать правила безопасности”, - сказала Диана Гаспарян.

В городе вновь открылись пункты питания, парикмахерские, салоны красоты, магазины, вход для всех лишь в маске. Открытие детсадов запланировано на 1 июня, так как проводятся подготовительные работы.

“С родителями были проведены переговоры, чтобы понять, сколько детей будут посещать сады. Детсады будут работать группами из 12 человек. На данный момент все родители, пожелавшие приводить детей в детский сад, смогут это сделать, поскольку их не так много. Пока не будут открыты музыкальные, художественные, спортивные школы”, - сказала мэр.

Она отметила, что параллельно с ростом числа зараженных, в республике бдительность снижается. По ее словам, в любом случае чиновники, государственные мужи пытаются служить примером, носят маски.

- Учитывая, что причиной вспышки инфекции в городе стало проведение торжества, стали ли жители города более бдительными после этого инцидента?

- Честно говоря, я не замечала больших торжеств, в любом случае у меня нет такой информации. С этой точки зрения более проблематичны панихиды, траурные церемонии, которые могут быть многолюдными, но это настолько деликатный вопрос, что вмешательство довольно рискованно, мы полагаемся на здравый смысл людей”, - сказала она.

Что касается внутреннего туризма в Эчмиадзине, то Диана Гаспарян отметила, что поток существенно сократился. На данном этапе Первопрестольный Эчмиадзин проводит ремонтные работы, кроме того, церковь приняла политику не проводить массовые мероприятия, чтобы по возможности снизить распространение вируса.

Анна Гзирян