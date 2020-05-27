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Число зараженных коронавирусом в Иране увеличилось на 2 080

Число зараженных коронавирусом в Иране увеличилось на 2 080

Согласно статистическим данным на 27 мая в Иране число инфицированных коронавирусом увеличилось на 2 080 человек, достигнув в общей сложности 141 591. За последние сутки число погибших увеличилось на 56. С начала эпидемии в стране из-за коронавируса погибли 7 564 человека.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.

В Иране в тяжелом состоянии находятся 2 551 пациентов. За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 1 739 человек, в общей сложности  достигнув 111 176. Протестировано 856546 человек.


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