Начинается второй этап программы по обеспечению жильем лиц, депортированных из Азербайджана, посредством выдачи сертификатов на покупку квартир. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства 27 мая.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что намечено направить 2 млрд 169 млн драмов на решение вопроса обеспечения жильем семей, проживающих во временных местах проживания в административных районах Кентрон, Эребуни, Нор Норк, Арабкир, Давиташен.

“В 2019 году на первом этапе было выделено 1,5 млрд драмов на решение жилищного вопроса 112 семей, на данном этапе речь идет о 185 семьях”, - сказал он.

Премьер-министр Никол Пашинян поинтересовался, какая сумма будет выдана каждой семье. Сурен Папикян ответил, что это зависит от количества членов семьи и других критериев. В любом случае, сумма будет достаточной для покупки квартир в разных частях Еревана.

“Конечно, не в центре, но в других административных районах они смогут купить квартиру”, - заметил Никол Пашинян.

По словам Папикяна, это решение беспрецедентно, раньше такого решения для Еревана не было, эти люди с 1988 года или с 1990 года живут во временных местах проживания.