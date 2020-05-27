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Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость

Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость

Компания Google с 6 июля начнет открывать большинство офисов по всему миру, при этом на первом этапе в них будут работать до 10% сотрудников, сообщил глава Google и Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai). Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"Начиная с 6 июля, если позволяют внешние условия, мы начнем открывать больше офисов в большем количестве городов", - написал он в своем блоге на сайте компании.

В первую очередь в офисы вернутся те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Планируется, что первое время офисы компании будут заполнены на 10% с дальнейшим увеличением до 30% в сентябре, если позволят условия. Пичаи отмечает, что возвращение в офис будет добровольным до конца года, в то время как компания рекомендует сотрудникам продолжать работу из дома.

Кроме того, Google предоставит каждому работающему из дома сотруднику надбавку в размере 1000 долларов (или эквивалентную сумму в иностранной валюте) на покрытие расходов на необходимое оборудование и офисную мебель.


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