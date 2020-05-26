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Премьер поручил во благо здоровья общества быть строгими с нарушителями профилактических правил

Премьер поручил во благо здоровья общества быть строгими с нарушителями профилактических правил

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр здравоохранения Арсен Торосян сначала предоставил информацию о статистике подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, состоянии здоровья пациентов и возможностях системы здравоохранения.

Была затронута проводимая инспекционными органами и полицией работа по контролю за соблюдением профилактических правил, а также случаи административных правонарушений.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность последовательного и строгого контроля как в отношении осуществляющих экономическую деятельность объектов, так и на дорогах, в частности, в автобусах, микроавтобусах и такси. Премьер-министр поручил ответственным лицам быть строгими в отношении правонарушителей во благо здоровья всего общества.


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