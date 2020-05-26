Коронавирус является следствием глубоких изменений в мире: президент Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян дал интервью российскому новостному агентству «Sputnik Армения», отметив, что коронавирус является следствием глубоких изменений в мире, а не причиной. Он также подчеркнул, что изменение климата может стать ключевой политической повесткой дня.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян также отметил: «Уникальность сложившейся вследствие коронавируса ситуации не в самом характере вируса, а в тех условиях, в которых он развивается».

Он отметил, что коронавирус является следствием глубоких изменений в мире, а не причиной, добавив: «Именно поэтому нужно, в первую очередь, посмотреть на тенденции, которые начались задолго до вируса. Мир стал намного более динамичным, непредсказуемым, виртуальным, изменения происходят во всех сферах жизнедеятельности человека - от политики до простых человеческих отношений. Коронавирус, можно сказать, только ускорил эти трансформации, но не повлиял на их характер и содержание».

То, каким будет посткоронавирусный мир, сейчас активно обсуждается на всех уровнях. Очевидны негативные последствия для мировой экономики и период продолжительной рецессии. «Однако, на мой взгляд, пандемия имеет ряд более глубоких последствий, - отметил президент. - Во-первых, мировое сообщество осознало свою уязвимость перед глобальными вызовами, которые, кстати, имеют квантовый характер. Во вторых, государство и общество почувствовали, насколько важно инвестировать ресурсы именно в науку, здравоохранение – они могут спасти миллионы жизней».

Говоря о том, как сложившейся вследствие коронавируса ситуация может отразиться на Армении и странах ЕАЭС, президент Саркисян сказал, что каждая страна избрала свой метод борьбы: «В целом, я надеюсь, что данный кризис послужит своего рода катализатором для интеграции, в первую очередь, в научно-здравоохранительной сфере. Кардинальные изменения грядут в сфере труда, которая оказалась одной из наиболее уязвимых перед лицом пандемии. Потребность в высококвалифицированных кадрах вызовет необходимость пересмотра и образовательной политики. Предстоит решать эти важнейшие задачи, что обуславливает активизацию сотрудничества по трем направлениям: наука, образование, трудовая сфера. Синергический эффект, который может быть достигнут благодаря объединению потенциалов государств ЕАЭС в этой сфере, позволит достичь прогресса в решении задач».

В числе последствий президента также отметил, что глобальный кризис здравоохранения, может быть, сместит изменение климата в качестве ключевой политической повестки дня, поскольку опасения по поводу коронавируса становятся все более реальными. «Кроме того, страны приложат максимум усилий и проявят свой потенциал в попытке перезапустить экономику. Это потенциально усугубляет изменение климата и загрязнение воздуха, в связи с тем, что экологические правила, скорее всего, будут ослаблены или вовсе будут игнорироваться», - подчеркнул президент.