Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - отдал приказ глава государства.

Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. "Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше - исключены", - сказал Путин.

Назначив проведение парада по случаю 75-летия Победы на 24 июня, Путин отметил, что по объективным причинам не получится обеспечить жесткие требования безопасности в случае с маршем "Бессмертного полка", который объединяет в одном строю миллионы граждан. "Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, здесь уже никакой дистанции соблюсти невозможно по определению", - сказал Путин.

"Поэтому предлагаю тем не менее провести марш "Бессмертного полка" тоже после парада, но после другого, на месяц позже, а именно - 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы - в День Военно-Морского Флота России", - сказал Путин, приказав провести в этот же день традиционные военно-морские парады на главных базах ВМФ РФ.