Судебное заседание по делу Кочаряна и остальных отложено: один из защитников заражен коронавирусом

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян 26 мая вновь отложил слушание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», судья сообщил, что из МЦ “Измирлян” " была получена справка о том, что второй президент Армении Роберт Кочарян, исходя из состояния здоровья, находится на стационарном лечении и не может явиться на заседание.

Кроме того, у адвоката Сейрана Оганяна, бывшего начальником Генштаба ВС Армении в 2008 году, Инессы Петросян была подтверждена инфекция коронавируса. Она и ее муж Карен Межлумян не могут явиться на судебное заседание.

Эрик Алексанян, адвокат Армена Геворгяна, бывшего в 2008 г. руководителем аппарата президента Армении и секретарем Совета национальной безопасности, тоже в свою очередь, ходатайствовал об отложении судебного заседания с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Следующее заседание состоится 9 июня в 13:00.