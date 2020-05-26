Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 8 915. ТАСС

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 915 человек, в настоящее время в стране 362 342 заразившихся во всех регионах. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил рекордно низкие 2,5%, днем ранее он составил 2,6%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило рекордные 12 331, что больше, чем число когда-либо выявленных в день случаев заражения. Количество выздоровевших достигло 131 129 человек и составило 36,2% от общего числа случаев заражения коронавирусом в РФ.

Общее число умерших достигло 3 807 человек. За сутки скончались 174 человека против 92 днем ранее.