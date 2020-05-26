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Для дистанционного образования при поддержке омбудсмена двум семьям были предоставлены планшеты

Для дистанционного образования при поддержке омбудсмена двум семьям были предоставлены планшеты

К омбудсмену обратились жители нескольких областей с просьбой оказать содействие в гарантировании права детей на дистанционное образование.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, они сообщили, что исходя из социальных условий, они не могут обеспечить детей компьютером, из-за чего дети лишаются права на получение образования.

В результате сотрудничества Защитника прав человека и комендатуры двум семьям были предоставлены планшеты.


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