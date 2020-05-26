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Молдавия сняла запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение. ТАСС

Молдавия сняла запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение. ТАСС

Молдавия сняла с 26 мая запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение, которое было приостановлено из-за опасности распространения коронавируса. Соответствующее решение Национальной комиссии по общественному здоровью опубликовал премьер-министр республики Ион Кику на своей странице в Facebook во вторник.

"С 26 мая 2020 года возобновляется международное пассажирское железнодорожное и автомобильное сообщение при строгом соблюдении мер профилактики и борьбы с инфекцией", - говорится в документе. В нем отмечается, что пассажиры в обязательном порядке должны носить респираторы, на входе у них будут проверять температуру, а салоны должны будут регулярно дезинфицировать.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки, при этом до 30 июня в Молдавии действует запрет на въезд иностранных граждан. Исключения действуют только для членов семей, лиц с долгосрочными визами, дипломатов и пассажиров, проезжающих транзитом.


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