Председатель НС Армении сделал депутату предупреждение за то, что он не в маске

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян Геворгу Петросяну депутату от фракции “Процветающая Армения” сделал предупреждение за то, что он в зале заседаний не в маске. Как передает «Арменпресс», об этом Мирзоян сообщил на заседании НС 26 мая.

“Согласно ч. 2 ст. 52 регламента Национального собрания, заявляю о предупреждении в отношении депутата фракции “Процветающая Армения” Геворга Петросяна”, - сказал Мирзоян.

Депутат в зале заседаний был без маски.

Арарат Мирзоян в начале заседания призвал депутатов, приходить в зал заседаний в маске, в противном случае он будет вынужден применить меры предосторожности, вплоть до удаления депутата из зала.

В связи с ситуацией распространения коронавируса в Армении, наличие масок в открытых общественных местах и ношение их в закрытых местах обязательно.