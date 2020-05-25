Премьер-министру Армении представлен отчет о деятельности МИД в 2019 году

У премьер-министра Никола Пашиняна, согласно регламенту, продолжаются слушания отчетов о деятельности органов государственного управления Армении за 2019 год. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, с отчетным докладом 25 мая выступил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Министр подробно доложил о работах, осуществленных в отчетный период в направлении внешнеполитических приоритетов Республики Армения. В частности, он коснулся процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, международного признания и осуждения Геноцида армян, предотвращения геноцидов и преступлений против человечества, продвижения повестки дня защиты прав человека, работ по развитию сотрудничества на двусторонних и многосторонних площадках. Министр иностранных дел, в частности, подчеркнул, что армянская дипломатия своей деятельностью подтвердила, что суверенитет является важнейшим принципом внешней политики Армении и, наряду с двумя другими принципами -совместимостью и взаимодействием, обеспечивает защиту на международной арене ценностей и интересов армянского народа.

Зограб Мнацаканян представил шаги, направленные на сотрудничество с Российской Федерацией, США, Европейским союзом и странами Европейского континента, в том числе с Францией и Германией, непосредственными соседями - Грузией и Ираном, дальнейшее развитие отношений со странами других регионов. Министр иностранных дел доложил о шагах, направленных на стимулирование сотрудничества с государствами Ближнего Востока и Африки, а также о сотрудничестве в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ООН, Европейского совета, ОБСЕ, Международной организации Франкофонии и в других многосторонних форматах и приоритетах нашей страны.

Премьер-министр Пашинян отметил важность развития отношений по всем вышеуказанным направлениям и последовательной работы, направленной на полноценную реализацию и укрепление потенциала дипломатической службы нашей страны. Глава правительства во внешнеполитическом процессе подчеркнул необходимость расширения экономической составляющей. “По всем направлениям внешняя политика должна сопровождаться представлением и привлечением экономических программ”, - сказал премьер-министр. Никол Пашинян также отметил важность разработки новой концепции для полноценного использования всеармянского потенциала с учетом процессов и изменений, имевших место в диаспоре за последние десятилетия. Глава правительства ответственным за внешнюю политику дал конкретные поручения.