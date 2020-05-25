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Софи Мхеян на суд своих фанатов вынесла новую песню “Апаран”

Софи Мхеян на суд своих фанатов вынесла новую песню “Апаран”

Певица Софи Мхеян на суд своих фанатов вынесла новую песню “Апаран”, которая доступна на официальном канале Мхеян в YouTube.

Как передает «Арменпресс», автор песни - Жора Григорян, продюсер - Дер Ован.

Первый клип Софи Мхеян был снят на песню “Мой друг”, затем были сняты клипы на песни “Любовь”, “Посмотри в глаза мои”, “День и настоящее”, Достоен” в дуэте с Сирушо, “Где мне найти”, “Свет во тьме” (в дальнейшем была и версия ремикс), “Не надо”, “Знай”, “Тоска”, “Улыбайся чаще”, “Хочу говорить”, “Мама”, “2012”, “Песня Армении” и “Мечтать”.

В 2005 году на национальной музыкальной премии Софи Мхеян удостоилась премии “Открытие года”.

Певица участвовала в различных коллективных концертах и гастролях как в областях Армении, так и в Арцахе, в Иране, России, Чехии, Франции, Бельгии, Италии, Голландии, Китае, Аргентине, Бразилии и США.

В 2018 году Софи Мхеян представила ряд новых произведений и клипов. Режиссером  клипа песни “Видение” стала сама Софи, в главной роли выступает актриса Назени Ованнисян.

В 2018 году на церемонии вручения музыкальной премии в Сочи ее песня была удостоена премии “Песня года”.

С 2015 года Софи Мхеян выступает в качестве продюсера исполнителей и телепрограмм.

Фото с официальной страницы певицы в Facebook


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