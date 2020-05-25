Певица Софи Мхеян на суд своих фанатов вынесла новую песню “Апаран”, которая доступна на официальном канале Мхеян в YouTube.

Как передает «Арменпресс», автор песни - Жора Григорян, продюсер - Дер Ован.

Первый клип Софи Мхеян был снят на песню “Мой друг”, затем были сняты клипы на песни “Любовь”, “Посмотри в глаза мои”, “День и настоящее”, Достоен” в дуэте с Сирушо, “Где мне найти”, “Свет во тьме” (в дальнейшем была и версия ремикс), “Не надо”, “Знай”, “Тоска”, “Улыбайся чаще”, “Хочу говорить”, “Мама”, “2012”, “Песня Армении” и “Мечтать”.

В 2005 году на национальной музыкальной премии Софи Мхеян удостоилась премии “Открытие года”.

Певица участвовала в различных коллективных концертах и гастролях как в областях Армении, так и в Арцахе, в Иране, России, Чехии, Франции, Бельгии, Италии, Голландии, Китае, Аргентине, Бразилии и США.

В 2018 году Софи Мхеян представила ряд новых произведений и клипов. Режиссером клипа песни “Видение” стала сама Софи, в главной роли выступает актриса Назени Ованнисян.

В 2018 году на церемонии вручения музыкальной премии в Сочи ее песня была удостоена премии “Песня года”.

С 2015 года Софи Мхеян выступает в качестве продюсера исполнителей и телепрограмм.

Фото с официальной страницы певицы в Facebook