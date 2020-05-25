Первые туристы из Чехии прибыли на отдых в Хорватию. РИА Новости

Первые туристы из Чехии прибыли в четверг на автомашинах на отдых в Хорватию, преодолев по дороге почти без задержек границы Австрии и Словении, сообщил РИА Новости замглавы Ассоциации чешских туроператоров Ян Папеж.

"В 2019 году в Хорватии провели свой отпуск около 750 тысяч граждан Чехии, годом раньше – более 810 тысяч. До местных морских пляжей у чехов из дома самый короткий путь. Поэтому не случайно именно с властей Загреба правительство Чехии под сильным давлением нашей Ассоциации туроператоров начало переговоры об открытии туристического сезона после завершения в обеих странах пандемии COVID-19", - сообщил Папеж.

По словам Папежа, в Чехии и в Хорватии пандемия коронавируса развивалась практически одинаково, с небольшим количеством заразившихся и умерших, и об окончании большинства карантинных мер правительства обеих стран заявили почти одновременно. Поэтому их премьеры быстро договорились об условиях возвращения к туризму.

Папеж напоминает о том, что с понедельника возобновила полеты авиакомпания CSA Czech Airlines - "Чешские авиалинии".