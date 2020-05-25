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Испанцы возобновят свой чемпионат по футболу 11 июня

Испанцы возобновят свой чемпионат по футболу 11 июня

Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Прерванный из-за пандемии коронавируса чемпионат начнется с матча “Бетис” - “Севилья. Уже на этой неделе станет известно расписание матчей 4-х туров Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что в случае возобновления матчей Ла Лиги пройдут без перерывов. Чемпионат пройдет за 35 дней, игры будут проводиться ежедневно.  Продолжение чемпионата Испании - Ла Лиги не будет отменено, и сезон будет завершен. Основным мотивом завершения Ла Лиги является финансовая сторона, потому что пандемия Испании нанесла серьезный урон.

Чемпионат Испании по футболу был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян


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