Испанцы возобновят свой чемпионат по футболу 11 июня

Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Прерванный из-за пандемии коронавируса чемпионат начнется с матча “Бетис” - “Севилья. Уже на этой неделе станет известно расписание матчей 4-х туров Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что в случае возобновления матчей Ла Лиги пройдут без перерывов. Чемпионат пройдет за 35 дней, игры будут проводиться ежедневно. Продолжение чемпионата Испании - Ла Лиги не будет отменено, и сезон будет завершен. Основным мотивом завершения Ла Лиги является финансовая сторона, потому что пандемия Испании нанесла серьезный урон.

Чемпионат Испании по футболу был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян