Минздрав Узбекистана не исключил возврата к жесткому карантину. РИА Новости

Власти Узбекистана могут вернуться к условиям жесткого карантина, если число инфицированных коронавирусом COVID-19 будет расти, заявил в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Баходыр Юсупалиев.

"Если уровень заболеваемости продолжит расти в таком темпе, мы вернемся к жесткому карантину", - сказал Юсупалиев в интервью интернет-изданию kun.uz. Он отметил, что в последнее время в Узбекистане ежедневно фиксируется до 60 новых случаев заражения.

"В данный момент мы должны быть крайне бдительными. К осени может наблюдаться еще одна волна коронавируса", - добавил Юсупалиев.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 3180, тринадцать пациентов скончались, 2565 выздоровели. В воскресенье всего было зафиксировано 49 новых случаев COVID-19.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм - ношения масок, соблюдения социальной дистанции. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.