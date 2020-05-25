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США отправят в Бразилию тысячу аппаратов ИВЛ. РИА Новости

США отправят в Бразилию тысячу аппаратов ИВЛ. РИА Новости

Власти США отправят Бразилии тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Совета национальной безопасности США.

"Администрация (США - ред.) передаст Бразилии тысячу аппаратов ИВЛ от американского народа, чтобы помочь стране с ее медицинскими нуждами. США признают решительные усилия правительства Бразилии (в борьбе с эпидемией - ред.) и в ближайшее время будут укреплять наше партнерство в области обороны и торговли", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост заболеваний коронавирусом.

По последним данным министерства здравоохранения Бразилии, в стране зарегистрировано более 360 тысяч случаев коронавируса (второй показатель в мире после США), умерли свыше 22 тысяч человек.


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