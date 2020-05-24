COVID-19: в Гюмри проходят лечение 54 пациента, на эту цель может быть выделена  еще одна больница

Гюмрийская инфекционная больница в настоящее время является единственной специализированной больницей для лечения коронавирусной болезни в Ширакской области. В настоящее время с задействованием второй такой больницы проблем нет: если возникнет необходимость, на эту цель может быть выделено еще здание бывшей больницы "Самаритер".

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила и.о. начальника управления здравоохранения и социального обеспечения Ширакской областной администрации Лейли Асланян.

«О такой возможности было информировано Министерство здравоохранения. Они приехали, осмотрели. Здание в довольно хорошем состоянии. Потребуется очень мало денег на подготовку и, при необходимости, можно его использовать. Но в данный момент этот вопрос не обсуждается — проблемы нет», - сказал Лейли Асланян.

Как передает Арменпресс, по состоянию на 24 мая, 54 пациента с коронавирусом получают лечение в Гюмрийской инфекционной больнице, 24 из них - жители Ширакской области. Кстати, исполняющий обязанности начальника департамента здравоохранения и социального обеспечения Ширакской областной администрации 22 мая связывает уменьшение максимального количества зарегистрированных пациентов с решением о том, чтобы отправить нетяжелых и бессимптомных пациентов на домашнее лечение. В течение 1-2 дней в Гюмрийской инфекционной больнице была проведена так называемая «сортировка» случаев, и восемь нетяжелых больных были отправлены в их регионы для контроля на дому. Эти дела находятся под мониторингом первичного звена данного региона", - сказала Асланян.

Следует отметить, что с первого дня регистрации заболевания 241 пациент был выписан из больницы, и 163 из них – жители области, 31 пациент проходит лечение в столице. В настоящее время в Ширакской области 304 гражданина получили инструкции по самоизоляции дома. За этот период было зарегистрировано 7 смертей.

С 1 марта по сей день в медицинских центрах Ширакской области и в областном центре Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения было взято 1797 проб.

Говоря о превентивных шагах, предпринятых жителями Ширака, Лейла Асланян отметила, что многие их соблюдают, но немало и нарушителей.

"В основном соблюдают. Я езжу на такси и приятно удивлена и рада, видя водителей в масках. Не скажу, что все на сто процентов придерживаются правил, но мы делаем это для того, чтобы граждане максимально следовали правилам. Я полагаюсь на самосознание нашего населения», - добавил чиновник.

Арменуи Мхоян