В Армении автодороги в основном проходимы

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что по положению на 08:00 часов 23-го мая, на территории Армении автодороги в основном проходимы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Автодорога, ведущая к озеру Кари лич Арагацотнской области, будет закрыта в течение неопределенного периода времени. Дорога, ведущая к крепости Амберд – труднопроходима.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Одновременно сообщается, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.