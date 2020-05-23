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В Армении автодороги в основном проходимы

В Армении автодороги в основном проходимы

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что по положению на 08:00 часов 23-го мая, на территории Армении автодороги в основном проходимы.

 Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Автодорога, ведущая к озеру Кари лич Арагацотнской области, будет закрыта в течение неопределенного периода времени. Дорога, ведущая   к крепости Амберд – труднопроходима. 

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,  автодорога Степанцминда-Ларс     открыта    только для грузовых автомобилей.

Одновременно сообщается, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.


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