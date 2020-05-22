Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 952

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 952, умерли 27 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.

"Сегодня выявлены 952 новых случая, всего заразившихся – 154 500. Мы потеряли сегодня 27 пациентов, всего умерших - 4276. Вылечились сегодня 1121 пациента, всего – 116 111", - написал Коджа в Twitter.