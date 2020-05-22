Планируется осуществить 6 рейсов из России и Сирии в Ереван

Комитет гражданской авиации Республики Армения опубликовал даты и время 6 рейсов из разных городов России и Сирии в Ереван до 29 мая. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Комитет гражданской авиации.

«По поручению коменданта, Комитет по туризму Армении будет сопровождать пассажиров в места самоизоляции, то есть по адресам, заранее указанным пассажирами. Поэтому мы просим родственников прибывающих пассажиров не приезжать в аэропорт во избежание неудобств», - сказано в сообщении.

Рейс Ереван-Воронеж-Ереван будет осуществлен авиакомпанией «Армения» 23 мая (вылет в 12:00, прибытие в Ереван - в 17:20).

23 мая рейс Краснодар-Ереван осуществит авиакомпания Azimuth Airlines (прибытие в 17:40). Рейс Москва-Ереван осуществит авиакомпания Red Wings (прибытие в 21:10) 25 мая. Рейс Дамаск-Ереван осуществит авиакомпания Cham Wings 27 мая (прибытие в 00:05). Рейс Санкт-Петербург-Ереван осуществит авиакомпания «Уральские авиалинии» 27 мая (прибытие в 19:30). Рейс Москва-Ереван осуществит авиакомпания Red Wings (прибытие в 21:10) 29 мая.

По состоянию на 6 мая с момента объявления чрезвычайного положения на родину вернулось более 23 тыс граждан Армении.